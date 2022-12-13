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В ТРК на улице Коллонтай женщина ударила ребенка
Сегодня, 15:15
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В ТРК на улице Коллонтай женщина ударила ребенка

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Прокуратура начала проверку после инцидента.

В Невском районе Петербурга женщина отлупила ребенка. Инцидент произошел в игровой зоне в ТРК на улице Коллонтай. Об этом сообщили в  пресс-службе прокуратуры Северной столицы

Петербурженка ударила несовершеннолетнего несколько раз в  воскресенье, 12 февраля. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося. 

Прокуратура также поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

Пресс-служба прокуратуры

Медики диагностировали у пострадавшего множественные ушибы мягких тканей лица. 

Ранее на Piter.tv: на Новоприозерском  шоссе "Жигули" влетели в грузовик.

Фото: Pxhere

Теги: женщина ударила ребенка, полиция, прокуратура, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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