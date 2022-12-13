В ТРК на улице Коллонтай женщина ударила ребенка

Прокуратура начала проверку после инцидента.

В Невском районе Петербурга женщина отлупила ребенка. Инцидент произошел в игровой зоне в ТРК на улице Коллонтай. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы

Петербурженка ударила несовершеннолетнего несколько раз в воскресенье, 12 февраля. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося.

Прокуратура также поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту. Пресс-служба прокуратуры

Медики диагностировали у пострадавшего множественные ушибы мягких тканей лица.

Ранее на Piter.tv: на Новоприозерском шоссе "Жигули" влетели в грузовик.

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