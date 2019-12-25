Ребенок упал в трубу в заброшенном здании на улице Политрука Пасечника

Родители мальчика написали отказ от госпитализации.

В Петербурге 6-летний мальчик провалился в трубу в заброшенном здании на улице Политрука Пасечника. Об этом стало известно Piter.tv.

Ребёнок упал с высоты 2-3 этажа в трубу. У него диагностировали ушиб грудо-поясничного отдела позвоночника, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб пояснично-крестцовой области.

Родители мальчика написали отказ от госпитализации. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Петербурге полуторогодовалый мальчик выпил 70% уксусную эссенцию и попал в реанимацию.

Фото: Piter.tv