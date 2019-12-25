В Петербурге полуторогодовалый мальчик выпил 70% уксусную эссенцию и попал в реанимацию

Он находится в тяёжлом состоянии.

В Петербурге полуторогодовалый малыш попал в реанимацию после того, как выпил 70% уксусную эссенцию. Об этом стало известно Piter.tv.

Мальчика госпитализировали из квартиры дома на улице Чапаева. У него диагностировали химический ожог пищевода, слизистой рта и глотки II степени. Ребёнок помещен в реанимацию. По недосмотру родителей он выпил 70% уксусную эссенцию.

Ребёнок проживает с родителями и двумя сёстрами в 2-х комнатной коммунальной квартире, где семья занимает обе комнаты. Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее в Петербурге девятиклассница воткнула нож в грудь подростка во время ссоры.

Фото: Piter.tv