В Петербурге полуторогодовалый мальчик выпил 70% уксусную эссенцию и попал в реанимацию

В Петербурге полуторогодовалый малыш попал в реанимацию после того, как выпил 70% уксусную эссенцию. Об этом стало известно Piter.tv.
Мальчика госпитализировали из квартиры дома на улице Чапаева. У него диагностировали химический ожог пищевода, слизистой рта и глотки II степени. Ребёнок помещен в реанимацию. По недосмотру родителей он выпил 70% уксусную эссенцию.
Ребёнок проживает с родителями и двумя сёстрами в 2-х комнатной коммунальной квартире, где семья занимает обе комнаты. Семья на профилактическом учете не состоит.
Ранее в Петербурге девятиклассница воткнула нож в грудь подростка во время ссоры.
Фото: Piter.tv
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