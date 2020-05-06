Младенец упал со стула и оказался в реанимации в Петербурге

Состояние ребенка оценили как тяжелое.

В Петербурге 10-месячная девочка оказалась в больнице после падения со стула. У нее зафиксировали множественные травмы, пишет 78.ru.

Малышку госпитализировали 7 сентября, а накануне были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга тяжелой степени и субарахноидальное кровоизлияние. Состояние ребенка оценили как тяжелое, сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Родители девочки – рабочие мигранты из Узбекистана. В воскресенье отец нашел няню, именно она сообщила о травмировании.

Ранее на Piter.TV: в Шушарах мужчина преследовал детей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV