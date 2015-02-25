Трехлетний петербуржец получил ожог пищевода после того, как мама напоила его раствором марганцовки

Перед этим ребёнок по недосмотру проглотил деталь от звонка велосипеда.

В Петербурге 3-летний мальчик проглотил деталь от звонка велосипеда. Об этом стало известно Piter.tv.

В доме на улице Коммунаров днём 25 декабря ребёнок по недосмотру проглотил деталь от звонка велосипеда. После этого мама напоила его крепким раствором марганцовки.

В результате малыша госпитализировали в больницу с клиническим ожогом пищевода. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: В Купчино годовалая девочка проглотила круглую батарейку и умерла через 3 месяца.

Фото: Piter.TV