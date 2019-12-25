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Годовалая девочка проглотила круглую батарейку и умерла через 3 месяца в Купчино
Сегодня, 8:38
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Годовалая девочка проглотила круглую батарейку и умерла через 3 месяца в Купчино

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Малышка находилась в больнице с начала декабря.

Вечером понедельника, 26 декабря, в полицию поступила телефонограмма о том, что 4 декабря из квартиры на Пионерской улице была госпитализирована годовалая девочка с диагнозом "инородное тело в кишечнике" в тяжелом состоянии. Как стало известно Piter.TV, ребёнок скончался 25 декабря.

Установлено, что около трех месяцев назад девочка, находясь по месту жительства, по недосмотру матери проглотила круглую батарейку. Малышка проживала с 23-летней матерью и  26-летним отцом, который состоит на миграционном учёте.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге малыш получил ожоги от электрической гирлянды.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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