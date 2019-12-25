На Васильевском острове девятимесячный ребенок сунул руку в кипяток

Девятимесячный ребенок мигрантов в квартире на Васильевском острове в Петербурге получил ожоги. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Мальчика госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 ночью 23 декабря, он пострадал на бульваре Александра Грина. Предварительно, малыш сунул руку в стакан с кипятком.
Врачи обработали ожог, после чего отпустили пострадавшего домой.
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Фото: Piter.TV
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