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На Васильевском острове девятимесячный ребенок сунул руку в кипяток
Сегодня, 11:27
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На Васильевском острове девятимесячный ребенок сунул руку в кипяток

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Мальчика госпитализировали в Детскую городскую больницу №1.

Девятимесячный ребенок мигрантов в квартире на Васильевском острове в Петербурге получил ожоги. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Мальчика госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 ночью 23 декабря, он пострадал на бульваре Александра Грина. Предварительно, малыш сунул руку в стакан с кипятком. 

Врачи обработали ожог, после чего отпустили пострадавшего домой. 

Ранее на Piter.TV: подросток-грузчик вылил на себя кислоту под Петербургом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бульвар александра грина, кипяток, ожоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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