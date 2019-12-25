Подросток-грузчик вылил на себя кислоту под Петербургом

У подростка зафиксировали химические ожоги на бедрах и руке.

Подросток из Петербурга, подрабатывавший грузчиком в Кировском районе Ленобласти, случайно облил себя кислотой. Об этом пишет "Фонтанка".

Накануне 17-летний горожанин обратился к медикам. Пострадавший во время разгрузки цистерны около Отрадного вылил на себя фосфорную кислоту.

У подростка зафиксировали химические ожоги на бедрах и руке, его состояние оценивают как удовлетворительное. Правоохранителям грузчик рассказал, что подработка была нелегальной.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти двухлетняя девочка застряла в батарее.

Фото: Piter.TV