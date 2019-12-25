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Подросток-грузчик вылил на себя кислоту под Петербургом
Сегодня, 9:05
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Подросток-грузчик вылил на себя кислоту под Петербургом

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У подростка зафиксировали химические ожоги на бедрах и руке.

Подросток из Петербурга, подрабатывавший грузчиком в Кировском районе Ленобласти, случайно облил себя кислотой. Об этом пишет "Фонтанка". 

Накануне 17-летний горожанин обратился к медикам. Пострадавший во время разгрузки цистерны около Отрадного вылил на себя фосфорную кислоту. 

У подростка зафиксировали химические ожоги на бедрах и руке, его состояние оценивают как удовлетворительное. Правоохранителям грузчик рассказал, что подработка была нелегальной. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти двухлетняя девочка застряла в батарее. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грузчик, ожоги, отрадное
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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