Подросток-грузчик вылил на себя кислоту под Петербургом

Подросток из Петербурга, подрабатывавший грузчиком в Кировском районе Ленобласти, случайно облил себя кислотой. Об этом пишет "Фонтанка".
Накануне 17-летний горожанин обратился к медикам. Пострадавший во время разгрузки цистерны около Отрадного вылил на себя фосфорную кислоту.
У подростка зафиксировали химические ожоги на бедрах и руке, его состояние оценивают как удовлетворительное. Правоохранителям грузчик рассказал, что подработка была нелегальной.
Ранее на Piter.TV: в Ленобласти двухлетняя девочка застряла в батарее.
Фото: Piter.TV
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