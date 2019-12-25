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Под Петербургом двухлетняя девочка застряла в батарее
Сегодня, 8:45
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Под Петербургом двухлетняя девочка застряла в батарее

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Всеволожске двухлетняя девочка застряла в батарее, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел днем 18 декабря в квартире дома по Александровской улице. Ребенка заметили родители спустя 20 минут. 

Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали во Всеволожскую клиническую больницу, после ее перевели в Детскую больницу №1. У девочки зафиксировали ожоги. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге полицейские задержали мать, оставившую младенца в торговом центре. 

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожск, ожоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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