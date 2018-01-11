Маленький петербуржец получил перелом черепа при падении на него двери

На Наличной улице серьёзно пострадал мальчик, которому в скором времени исполнится два года. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Об этом стало известно Piter.tv.
Ребёнка доставили в больницу днём 5 декабря с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом пирамиды правой височной кости и ушибами. Мальчик в тяжёлом состоянии помещен в реанимацию.
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Фото: Piter.tv
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