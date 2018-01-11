Маленький петербуржец получил перелом черепа при падении на него двери

На ребёнка дома упала межкомнатная незафиксированная дверь при установке стиральной машины в ванной комнате.

На Наличной улице серьёзно пострадал мальчик, которому в скором времени исполнится два года. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Об этом стало известно Piter.tv.

Ребёнка доставили в больницу днём 5 декабря с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом пирамиды правой височной кости и ушибами. Мальчик в тяжёлом состоянии помещен в реанимацию.

На ребёнка дома упала межкомнатная незафиксированная дверь при установке стиральной машины в ванной комнате.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее в Петербурге девятиклассник распылил перцовый баллончик на мигранта в метро.

Фото: Piter.tv