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Девятиклассник распылил перцовый баллончик на мигранта в метро

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Инцидент произошёл прямо на выходе из вагона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 4 декабря, от инспектора отдела транспортной безопасности на метрополитене в экстренные службы поступило сообщение, что на платформе станции "Пушкинская" неизвестный распылил газ в сторону мужчины в ходе конфликта. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, примерно в 17:03 ученик 9 класса распылил из перцового баллончика газ в сторону вышедшего из вагона 19-летнего гражданина Азербайджана, работающего грузчиком. Школьника задержали и передали родителям, пострадавший за медицинской помощью не обращался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе Ленобласти водитель задавил 14-летнего подростка.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, метро пушкинская, санкт-петербург, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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