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В Ленобласти мальчик получил ожоги из-за лопнувшей канистры с кислотой
Сегодня, 11:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мальчик получил ожоги из-за лопнувшей канистры с кислотой

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Мальчик получил химический ожог 35% тела.

В Выборгском районе Ленобласти ребёнок получил химический ожог 35% тела. Об этом стало известно Piter.tv.

Во вторник в больницу госпитализировали мальчика, которому меньше, чем через месяц будет 4 года. Установлено, что отец ребёнка выставил на крыльцо частного дома пластиковую канистру с муравьиной кислотой. Ребёнок по недосмотру родителей сел на неё, и она лопнула.

Мальчик получил химический ожог 35% тела: пострадали плечо, предплечье, спина, бедро, ягодица. Проводится проверка. 

Также ранее годовалый петербуржец попал в больницу с травмой головы и ожогами.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, ожог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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