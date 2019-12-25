В Ленобласти мальчик получил ожоги из-за лопнувшей канистры с кислотой

Мальчик получил химический ожог 35% тела.

В Выборгском районе Ленобласти ребёнок получил химический ожог 35% тела. Об этом стало известно Piter.tv.

Во вторник в больницу госпитализировали мальчика, которому меньше, чем через месяц будет 4 года. Установлено, что отец ребёнка выставил на крыльцо частного дома пластиковую канистру с муравьиной кислотой. Ребёнок по недосмотру родителей сел на неё, и она лопнула.

Мальчик получил химический ожог 35% тела: пострадали плечо, предплечье, спина, бедро, ягодица. Проводится проверка.

Также ранее годовалый петербуржец попал в больницу с травмой головы и ожогами.

Фото: Piter.tv