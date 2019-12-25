Годовалый петербуржец попал в больницу с травмой головы и ожогами

В Петербурге ребёнок получил травмы, упав со стула и опрокинув на себя чашку с кипятком. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел 7 июня в квартире на улице Ворошилова. Мальчик, которому в феврале только исполнился год, упал со стула, зацепив чашку с кипятком.
У него были диагностированы травмы головы и ожоги плеч. Проводится проверка, мальчик находится в больнице.
Ранее в Кингисеппе обнаружили маленьких детей, гуляющих одних в полураздетом виде.
Фото: Piter.tv
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