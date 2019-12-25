Годовалый петербуржец попал в больницу с травмой головы и ожогами

Он упал и опрокинул на себя кипяток.

В Петербурге ребёнок получил травмы, упав со стула и опрокинув на себя чашку с кипятком. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 7 июня в квартире на улице Ворошилова. Мальчик, которому в феврале только исполнился год, упал со стула, зацепив чашку с кипятком.

У него были диагностированы травмы головы и ожоги плеч. Проводится проверка, мальчик находится в больнице.

Ранее в Кингисеппе обнаружили маленьких детей, гуляющих одних в полураздетом виде.

Фото: Piter.tv