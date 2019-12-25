В Кингисеппе обнаружили маленьких детей, гуляющих одних в полураздетом виде

Сотрудники полиции установили, что вечером 5 июня 22-летняя мать детей попросила 28-летнего бывшего супруга, отца одного из детей, посидеть с ними. Утром мужчину срочно вызвали на работу, он уехал, оставив детей одних.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту оставления детей в опасности в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Накануне, 6 июня, около 13:30 в полицию поступило сообщение, что во дворе дома №12 по Крикковскому шоссе гуляют маленькие дети в полураздетом виде. В результате 4-летняя девочка и 2-летний мальчик были переданы в детское отделение медицинского учреждения на время разбирательства.

Сотрудники полиции установили, что вечером 5 июня 22-летняя мать детей попросила 28-летнего бывшего супруга, отца одного из детей, посидеть с ними. Утром мужчину срочно вызвали на работу, он уехал, оставив детей одних, когда они еще спали. Он надеялся, что в скором времени вернётся их мама.

По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv