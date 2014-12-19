В Петербурге семимесячный мальчик отравился комнатными растениями

Он облизал цветок, находящийся дома.

В Московском районе Петербурга семимесячный малыш получил серьёзное отравление, облизав комнатные растения. Об этом стало известно Piter.tv.

Ребёнок поступил в больницу из квартиры дома по Краснопутиловской улице с токсическим действием ядовитых веществ, содержащихся в съеденном растении. Мальчик находится в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, по недосмотру родителей малыш облизал растения, находящиеся в квартире.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка.

Ранее двухлетний малыш потянулся за веткой и выпал окна квартиры на Искровском проспекте.

Фото: pxhere