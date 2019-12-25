Двухлетний малыш потянулся за веткой и выпал окна квартиры на Искровском проспекте

Квартира находится на первом этаже. Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами в состоянии средней степени тяжести.

В понедельник, 26 июня, в экстренные службы потупило сообщение о том, что из окна квартиры на первом этаже одного из домов по Искровскому проспекту выпал двухлетний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что ребёнок выпал с балкона снимаемой под наем квартиры по недосмотру матери: он тянулся за веткой и сорвался вниз. Малыш в присутствии сотрудников полиции был доставлен в детскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга лёгкой степени, переломом лобной кости, ушибом мягких тканей головы, в состоянии средней тяжести.

Мальчик проживает с 38-летней матерью и 40-летним отцом. В семье пять несовершеннолетних детей. На учете в ОДН никто из домочадцев не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Светогорске мальчик выжил после падения из окна 5 этажа.

Фото: Piter.TV