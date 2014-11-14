В Светогорске мальчик выжил после падения из окна 5 этажа

В Светогорске Ленобласти из окна выпал двухлетний мальчик. Об этом стало известно Piter.tv.
По недосмотру отца мальчик забрался на подоконник и выпал из окна на 5 этаже, облокотившись на москитную сетку. Ребёнку через месяц исполнится 2 года.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и передней грудной стенки. Он находится в тяжёлом состоянии.
Семья на профилактическом учете не состоит. Проводится проверка.
Ещё один двухлетней ребёнок выпал из окна второго этажа в Петербурге на Смоленской улице.
Фото: Piter.TV
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