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В Светогорске мальчик выжил после падения из окна 5 этажа
Сегодня, 9:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Светогорске мальчик выжил после падения из окна 5 этажа

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Он находится в тяжёлом состоянии.

В Светогорске Ленобласти из окна выпал двухлетний мальчик. Об этом стало известно Piter.tv.

По недосмотру отца мальчик забрался на подоконник и выпал из окна на 5 этаже, облокотившись на москитную сетку. Ребёнку через месяц исполнится 2 года.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и передней грудной стенки. Он находится в тяжёлом состоянии.

Семья на профилактическом учете не состоит. Проводится проверка.

Ещё один двухлетней ребёнок выпал из окна второго этажа в Петербурге на Смоленской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: падение, светогорск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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