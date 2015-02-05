Двухлетней ребёнок выпал из окна второго этажа на Смоленской

Малыш забрался на подоконник по недосмотру матери. Он был доставлен в реанимацию.

В понедельник, 19 июня, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у одного из домов на Смоленской улице со стороны двора на тротуаре лежит ребенок, который выпал из окна. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, мальчик 2021 года рождения выпал из окна комнаты общежития, расположенной на 2 этаже. Малыш забрался на подоконник по недосмотру матери. Он был доставлен в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом мягких тканей головы в тяжёлом состоянии.

Ребёнок проживает с матерью и отцом, семья на профилактическом учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что на Маршала Тухачевского из окна 3 этажа выпал трехлетий мальчик.

Фото: Piter.TV