В Ленобласти двухлетний малыш попал в больницу с отравлением неизвестным веществом

Пакет с опасным порошком он нашел на дороге.

В Ленинградской области двухлетнего мальчика госпитализировали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказала 32-летняя мама пострадавшего, пакетик с порошком ребенок нашел на Центральной улице в садоводстве Колос-1. Он употребил вещество, после чего ему стало плохо. Маленького пациента увезли в больницу на карете скорой помощи. Он находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что семья мальчика неполная, но на специальных учетах не состоит. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 9-классник попал в реанимацию после отравления неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv