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Мальчик едва не упал с высоты 12-го этажа на Дачном. Прокуратура начала проверку
Сегодня, 11:35
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Мальчик едва не упал с высоты 12-го этажа на Дачном. Прокуратура начала проверку

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Ребенок, когда остался без присмотра родителей, вышел на лоджию и перелез через перила.

Прокуратура Кировского района Петербурга проводит проверку по факту нахождения мальчика на перилах лоджии на 12-м этаже дома по Дачному проспекту. Его спасли соседи, сообщили в надзорном ведомстве. 

Утром 4 апреля ребенок, когда остался без присмотра родителей, вышел на лоджию и перелез через перила. Малолетний находился с внешней стороны, пока его не заметили соседи. 

В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что после падения женщины из окна отеля на Садовой задержан ее знакомый. В отношении мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дачный проспект, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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