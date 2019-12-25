Мальчик едва не упал с высоты 12-го этажа на Дачном. Прокуратура начала проверку

Ребенок, когда остался без присмотра родителей, вышел на лоджию и перелез через перила.

Прокуратура Кировского района Петербурга проводит проверку по факту нахождения мальчика на перилах лоджии на 12-м этаже дома по Дачному проспекту. Его спасли соседи, сообщили в надзорном ведомстве.

Утром 4 апреля ребенок, когда остался без присмотра родителей, вышел на лоджию и перелез через перила. Малолетний находился с внешней стороны, пока его не заметили соседи.

В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что после падения женщины из окна отеля на Садовой задержан ее знакомый. В отношении мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга