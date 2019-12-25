Ребенку разрезало стопу в петербургском аквапарке

Впоследствии мальчика выписали домой вв удовлетворительном состоянии.

В Петербурге 11-летний мальчик получил травму ноги в аквапарке. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Инцидент произошел, когда ребенок катался на водной горке в аквапарке. Мальчик порезал стопу о соединительный элемент аттракциона.

После происшествия ребенок прыгал на одной ноге, стараясь не наступать на поврежденную ногу. Его отвезли в больницу, где врачи диагностировали открытую рану стопы.

Впоследствии мальчика выписали домой вв удовлетворительном состоянии.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

