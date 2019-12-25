Ребенку разрезало стопу в петербургском аквапарке

В Петербурге 11-летний мальчик получил травму ноги в аквапарке. Об этом сообщил телеканал 78.ru.
Инцидент произошел, когда ребенок катался на водной горке в аквапарке. Мальчик порезал стопу о соединительный элемент аттракциона.
После происшествия ребенок прыгал на одной ноге, стараясь не наступать на поврежденную ногу. Его отвезли в больницу, где врачи диагностировали открытую рану стопы.
Впоследствии мальчика выписали домой вв удовлетворительном состоянии.
Ранее мы сообщили о том, что женщине плеснули кипятком в лицо в петербургском ТРК из-за места в очереди
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все