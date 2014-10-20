Женщине плеснули кипятком в лицо в петербургском ТРК из-за места в очереди

Пострадавшая получила ожоги лица и груди первой степени.

В торгово-развлекательном комплексе (ТРК) в Петербурге 49-летняя врач-педиатр детской поликлиники пострадала в конфликте, в ходе которого на неё выплеснули кипяток. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По данным источника, инцидент произошел в очереди к фуд-корту: когда другая посетительница пыталась прорваться вперёд, врач сделала замечание. В ответ на женщину выплеснули горячий напиток. В итоге она получила ожоги лица и груди первой степени.

В администрации ТРК подтвердили произошедшую ситуацию. Представитель комплекса добавил, что виновница инцидента скрылась до приезда охранников.