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Женщине плеснули кипятком в лицо в петербургском ТРК из-за места в очереди
Сегодня, 9:52
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Женщине плеснули кипятком в лицо в петербургском ТРК из-за места в очереди

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Пострадавшая получила ожоги лица и груди первой степени.

В торгово-развлекательном комплексе (ТРК) в Петербурге 49-летняя врач-педиатр детской поликлиники пострадала в конфликте, в ходе которого на неё выплеснули кипяток. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По данным источника, инцидент произошел в очереди к фуд-корту: когда другая посетительница пыталась прорваться вперёд, врач сделала замечание. В ответ на женщину выплеснули горячий напиток. В итоге она получила ожоги лица и груди первой степени.

В администрации ТРК подтвердили произошедшую ситуацию. Представитель комплекса добавил, что виновница инцидента скрылась до приезда охранников.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина пытался зарезать соседа в Невском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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