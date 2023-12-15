Мужчина пытался зарезать соседа в Невском районе

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Напавшего доставили в полицейский участок.

В прошедшие выходные в Невском районе драка между соседями в коммунальной квартире привела к ножевым ранениям. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, происшествие имело место 26 октября примерно в 16:00 в коммунальной квартире на 2-м Рабфаковском переулке.Предварительные данные указывают на то, что между ранее судимым 48-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его соседом возник бытовой конфликт. Агрессор нанес своему 41-летнему оппоненту удар ножом в область груди.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Напавшего доставили в полицейский участок.

Ранее мы сообщили о том, что женщина ограбила посетителя магазина на Пискаревском проспекте

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти