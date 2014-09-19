Женщина ограбила посетителя магазина на Пискаревском проспекте

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 20-летнюю девушку, которая совершила ограбление в зоне кассового узла.

В субботу, 12 октября, в 00:07, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Петербурга оперативно отреагировали на сигнал тревоги из сетевого супермаркета на Пискаревском проспекте. Персонал магазина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 20-летнюю девушку, которая совершила ограбление в зоне кассового узла. Гражданка выхватила 2000 рублей из рук другого покупателя, когда тот пытался рассчитаться за покупки. Затем она попыталась скрыться, но сотрудникам Росгвардии удалось предотвратить побег.

Правонарушительница была доставлена в 66 отдел полиции.