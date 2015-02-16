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Задержан петербуржец, избивший посетителя бара на набережной канала Грибоедова
Сегодня, 14:05
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Задержан петербуржец, избивший посетителя бара на набережной канала Грибоедова

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Пострадавший не поделился сигаретой.

В Петербурге задержали горожанина, нанесшего телесные повреждения посетителю бара. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону. 

Ночью 14 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району получили информацию о том, что персонал бара на набережной канала Грибоедова воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Около заведения был задержан 21-летний молодой человек, который в ходе конфликта с 29-летним посетителем ударил его в голову. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Росгвардейцы доставили задержанного в 28-й отдел полиции для выяснения обстоятельств. Предварительно, поводом для избиения послужил отказ мужчины поделиться табачной продукцией с незнакомцем. 

Ранее на Piter.TV: задержан напавший с электрошокером на молодого человека на Комендантском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка в баре, набережная канала грибоедова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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