Психологи рассказали, как проходит реабилитация участников СВО

В пресс-центре АиФ обсудили проблемы возвращения военных к мирной жизни.

В пресс-центре spb.aif.ru состоялся круглый стол по теме психологической реабилитации бойцов, вернувшихся со специальной военной операции. Эксперты отметили, что практически каждый ветеран боевых действий нуждается в периоде восстановления, однако не каждый из них готов обратиться за помощью.

Любой человек, переживший события, не укладывающиеся в привычную картину мира, получает травму. Симптомов много и основной – это агрессия. Следующий шаг – паническая атака. Самого бойца, который впервые сталкивается с данными симптомами, это пугает, он не понимает, что с ним происходит и как это решить. Поэтому важно просвещать бойцов, рассказывать о методах психологической реабилитации. Татьяна Бемерт, руководитель АНО "Моя опора"

Где именно вернувшиеся с фронта могут получить помощь, можно узнать через фонд "Защитники отечества", который занимается сопровождением участников СВО и, в частности, оказанием психологической поддержки. Как отметила психолог Людмила Казанина, к реабилитации ветеранов также подключаются государственные клиники. Например, клиника неврозов имени Павлова, которая принимает бойцов даже без ОМС.

У бойцов наблюдается и депрессия, и психосоматика добавляется. Они мучаются от фантомных болей. Им надо помогать и, часто лечение требуется не только медикаментозное, но и госпитализация. Мы сейчас приступили к обучению молодых специалистов-психологов, готовимся, что бойцов будет все больше. И да: ни в какое личное дело бойца не идет информация об обращении к психологам. Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ

Своим личным опытом в рамках круглого стола поделился и бывший военный, ветеран боевых действий в Сирии и в зоне спецоперации – член правления Ассоциации ветеранов СВО в Санкт-Петербурге Антон Ковалев. Он отметил, что ему самому было трудно получить психологическую помощь из-за личного предвзятого отношения к этому процессу.

Мне фонд "Защитников Отечества" предлагал эту помощь много раз, но я из такой категории военнослужащих, кто сами не пойдут к психологам – это сложно. Я понимал, что помощь мне нужна, но не мог о ней попросить. Я лежал в реабилитации, психологи ко мне приходили. Общаться не хотел. Только личное общение с другими ветеранами, которые прошли психологическую реабилитацию, помогли мне принять решение и пойти за помощью. Кому в этом вопросе нужен личный пример. Антон Ковалев, член правления Ассоциации ветеранов СВО в Санкт-Петербурге

Ранее мы рассказывали, что в Краснодаре блогера арестовали за оскорбления силовиков и бойцов СВО.

Фото: АиФ / spb.aif.ru