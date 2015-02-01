В Краснодаре блогера арестовали за оскорбления силовиков и бойцов СВО. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Отмечается, что блогер время прямого эфира допустил оскорбительные, нецензурные высказывания в адрес участников спецоперации и сотрудников ФСБ. Когда к мужчине пришли сотрудники полиции, он отказался предъявлять паспорт и попытался скрыться, игнорируя требования правоохранителей.
Блогера признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов. Ему назначено административное наказание в виде ареста на 13 суток.
Ранее мы сообщали, что защита Блиновской обжаловала ее приговор.
Видео: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
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