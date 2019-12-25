Ленобласть и Социальный фонд обсудили ускорение процедуры реабилитации участников СВО

Особое внимание будет уделено поддержке семей с детьми, людям с ограниченными возможностями и участникам специальной военной операции, что остается приоритетом в деятельности фонда.

На встрече, которую провели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Петербургу и области Константин Островский, обсуждались вопросы реабилитации участников специальной военной операции и упрощения процесса замены технических средств реабилитации (ТСР).

Дрозденко подчеркнул важность совместных действий по обеспечению ветеранов необходимыми аппаратами и ТСР. Он также сообщил, что с открытием Центра высокотехнологичного протезирования в декабре взаимодействие станет "бесшовным", и пригласил Островского на торжественное открытие.

Островский отметил, что достигнуто взаимопонимание в вопросах оперативного предоставления услуг жителям региона. Особое внимание будет уделено поддержке семей с детьми, людям с ограниченными возможностями и участникам специальной военной операции, что остается приоритетом в деятельности фонда.