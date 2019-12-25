В Ленобласти подготовят объекты теплоснабжения к отопительному сезону

На заседании регионального штаба по отоплению Ленинградской области был обсужден план подготовки объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Информация об этом была представлена пресс-службой регионального комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК).
Председатель ведомства Сергей Морозов определил ключевые направления работы:
Разработка региональной программы повышения категории надежности электрокотельных в муниципалитетах области с возможным привлечением средств из областного бюджета; организация необходимых профилактических мероприятий по расчистке территорий вблизи линий электропередач (ЛЭП);
Информирование населения Ленинградской области о чрезвычайных происшествиях на объектах тепло- и электроснабжения, а также в системах внутридомовых коммуникаций.
Ранее мы сообщили о том, что больницам Ленобласти передали 16 служебных квартир для врачей за полгода.
Фото: Telegram / Комитет по ТЭК Ленинградской области
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