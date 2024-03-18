Новую развязку возведут на углу проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги

Строительство указанной развязки включено в генеральный план развития города и намечено завершить к 2030 году.

Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга издано распоряжение о разработке проектно-планировочной документации транспортно-развязочного узла на стыке проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги. Информация была опубликована ведомством 30 октября.

Подготовку необходимой технической документации поручено осуществить компании ООО "Орион". Проектирование затронет территорию протяженностью 750 метров вдоль проспекта Маршала Блюхера и 550-метровый отрезок Кушелевской дороги. Строительство указанной развязки включено в генеральный план развития города и намечено завершить к 2030 году.

Также сообщается, что в Красном Селе предусматривается сооружение двух улиц: четырёхполосной улицы Спирина протяжённостью порядка 847,3 метра и двухполосной Братошинской улицы длиной около 600 метров. Для реализации данного проекта начальная стоимость контракта составляет 1,39 млрд рублей, завершение работ ожидается до 29 октября 2027 года.

Этот же исполнитель получил дополнительный значимый заказ — строительство продолжения улицы Грибоедова в Стрельне от Львовской до Фронтовой улицы стоимостью 650,6 млн рублей. Информацию о тендере распространили в конце сентября, договор заключили 22 октября и опубликовали следующим утром, 23 октября. Работы должны завершиться до 15 декабря 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Горской изменили параметры застройки туркластера "Санкт-Петербург марина".

Схема: пресс-служба КГА Петербурга