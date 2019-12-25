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Неизвестный совершил развратные действия в троллейбусе в отношении 13-летней петербурженки
Сегодня, 8:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный совершил развратные действия в троллейбусе в отношении 13-летней петербурженки

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Приметы: 18-20 лет, нормальное телосложение, серая шапка, коричневая куртка, темные штаны.

Неизвестный мужчина в троллейбусе совершил развратные действия в отношении 13-летней петербурженки. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мамы девочки, её дочь около 15:15 ехала в троллейбусе №33 по Искровскому проспекту в сторону Дальневосточного проспекта. В это время  неизвестный мужчина совершил развратные действия. 

Приметы: 18-20 лет, нормальное телосложение, серая шапка, коричневая куртка, темные штаны. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: Петербурженка подозревает сожителя из Барнаула в растлении своей дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: искровский проспект, троллейбус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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