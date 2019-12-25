Неизвестный совершил развратные действия в троллейбусе в отношении 13-летней петербурженки

Неизвестный мужчина в троллейбусе совершил развратные действия в отношении 13-летней петербурженки. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам мамы девочки, её дочь около 15:15 ехала в троллейбусе №33 по Искровскому проспекту в сторону Дальневосточного проспекта. В это время неизвестный мужчина совершил развратные действия.
Приметы: 18-20 лет, нормальное телосложение, серая шапка, коричневая куртка, темные штаны. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: Петербурженка подозревает сожителя из Барнаула в растлении своей дочери.
Фото: Piter.tv
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