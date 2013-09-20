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Петербурженка подозревает сожителя из Барнаула в растлении своей дочери
Сегодня, 10:56
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Петербурженка подозревает сожителя из Барнаула в растлении своей дочери

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По словам женщины, домогательства к подростку продолжались в течение 7-ми лет.

Во вторник, 20 декабря, в правоохранительные органы обратилась 44-летняя петербурженка с заявлением о домогательствах к её дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявительница подозревает своего 56-летнего сожителя, который, по её словам, с 2014 по 2021 год совершал действия сексуального характера в отношении её дочери. В указанный период семья проживала в Барнауле. Сейчас девочке 17 лет. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный отправлял петербургской школьнице порноролики.

Фото: Pxhere

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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