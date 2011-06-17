Неизвестный отправлял петербургской школьнице порноролики

Проводится проверка.

В Петербурге неизвестный отправлял 10-летней школьнице ролики порнографического характера. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки. По её словам, она обнаружила в соцсети "ВКонтакте" переписку дочери с неизвестным, который присылал ей видеоролики порнографического характера, а также просил прислать видео порнографического содержания с участием самой малолетней.

Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Задержанный за изготовление порно житель Гатчины изобличен в обнаженных съемках 8-летнего сына.

Фото: Piter.tv.