Неизвестный отправлял петербургской школьнице порноролики

В Петербурге неизвестный отправлял 10-летней школьнице ролики порнографического характера. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась мама девочки. По её словам, она обнаружила в соцсети "ВКонтакте" переписку дочери с неизвестным, который присылал ей видеоролики порнографического характера, а также просил прислать видео порнографического содержания с участием самой малолетней.
Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: Задержанный за изготовление порно житель Гатчины изобличен в обнаженных съемках 8-летнего сына.
Фото: Piter.tv.
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