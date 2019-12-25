В Пушкине неизвестный пытался уговорами увести ребёнка в неизвестном направлении

В Пушкине в торговом центре неизвестный мужчина уговорами пытался увести 10-летнюю девочку в неизвестном направлении. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась мама девочки и сообщила, что в торговом центре в кабине лифта неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении её 10-летней дочери.
Установлено, что во время прогулки девочка вошла в лифт в торговом центре (мама в это время была на улице). В лифте неизвестный мужчина попытался словесно убедить несовершеннолетнюю проследовать вместе с ним в неизвестном направлении.
Помещение кабины лифта оборудовано камерами видеонаблюдения. Составлена ориентировка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее пенсионер демонстрировал половые органы перед детским садом на улице Добровольцев.
Фото: Piter.TV
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