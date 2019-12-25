Пенсионер демонстрировал половые органы перед детским садом на улице Добровольцев

Как выяснилось, ранее 63-летний мужчина совратил двух 13-летних подростков.

Утром среды, 28 сентября, по номеру 112 обратилась 38-летняя женщина, работающая социальным педагогом в СОШ № 399. Она сообщила о пожилом эксгибиционисте, который демонстрирует свои половые органы школьникам перед детским садом на улице добровольцев. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские никого не обнаружили, но просмотрели запись с установленной на улице камеры видеонаблюдения. Вечером того же дня подозреваемого задержали на проспекте Ветеранов. Им оказался 63-летний пенсионер, который совершил развратные действия сексуального характера в отношении двух 13-летних подростков.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что подросток ударил ножом в шею восьмиклассницу и выпал из окна на Береговой.

Фото: Piter.TV