Подросток ударил ножом в шею восьмиклассницу и выпал из окна на Береговой

Юноша находился под действием запрещённых веществ.

Вечером воскресенья, 25 сентября, по номеру 112 поступило сообщение от 43-летней женщины о том, что в 9:00 её 15-летний сын ушел из дома и не вернулся. Как стало известно Piter.TV, юноша выпал из окна, перед этим ранив знакомую.

Информация о падении подростка с третьего этажа дома №19 к1 по Береговой улице на территории Шувалово появилась примерно в 2:22 6 сентября. Полицейским удалось установить, что девятиклассник, находясь в гостях в состоянии наркотического опьянения у своей 14-летней знакомой, нанес ей удар ножом в шею, после чего выпал из окна. Его госпитализировали с закрытым переломом, ушибом спины и бедра, отравлением психотропными веществами в тяжелом состоянии. Девушка, которую он ранил, также доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Семья девятиклассника неполная, на учете в ПДН не состоит. Родители разведены, отец проживает отдельно. Восьмиклассница, в свою очередь, проживает с отцом без матери. Также у неё есть старший брат.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что раненного мужчину обнаружили на балконе в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV