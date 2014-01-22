Раненного мужчину обнаружили на балконе в Красногвардейском районе

Полиция разыскивает сожительницу пострадавшего.

Вечером воскресенья, 25 сентября, по номеру 112 поступило сообщение от 24-летней женщины, которая обнаружила раненного в живот мужчину на балконе 2 этажа дома №44 по проспекту Энтузиастов. Об этом стал известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники обнаружили 31-летнего пострадавшего. Он был госпитализирован с колото-резаным ранением грудной клетки и алкогольной интоксикацией средней степени в тяжелом состоянии.

Судя по показаниям свидетелей, мужчина повздорил со своей 44-летней сожительницей, после чего та ушла в неизвестном направлении. Сейчас её разыскивают.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV