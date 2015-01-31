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На Невском клиентку "Редиссона" арестовали за дебош
Сегодня, 21:38
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На Невском клиентку "Редиссона" арестовали за дебош

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Тревожную кнопку нажали в отеле на Невском в 19:53.

В гостинице на Невском проспекте посетительница конфликтовала с персоналом. Об этом 23 сентября рассказали в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области.

Тревожную кнопку нажали в отеле на Невском в 19:53. Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что нетрезвая клиенток конфликтовала с персоналом. Женщина разбила посуду и повредила телевизор в своем номере. Ее увезли в 28-й отдел полиции.
По данным "Фонтанки", в "Редиссоне" бушевала 40-летняя уроженка Нижнего Новгорода. В полиции на нее составили протокол о мелком хулиганстве. И отпустили.

Фото: piter.tv
 

Теги: дебош, невский, редиссон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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