На Невском клиентку "Редиссона" арестовали за дебош

В гостинице на Невском проспекте посетительница конфликтовала с персоналом. Об этом 23 сентября рассказали в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области.
Тревожную кнопку нажали в отеле на Невском в 19:53. Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что нетрезвая клиенток конфликтовала с персоналом. Женщина разбила посуду и повредила телевизор в своем номере. Ее увезли в 28-й отдел полиции.
По данным "Фонтанки", в "Редиссоне" бушевала 40-летняя уроженка Нижнего Новгорода. В полиции на нее составили протокол о мелком хулиганстве. И отпустили.
Фото: piter.tv
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