Неизвестный приставал к 11-летней девочке у остановки автобуса на Бабушкина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в среду, 7 февраля, в полицию Петербурга обратилась женщина 1984 года рождения с заявлением о развратных действиях в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, преступление произошло около 15:00 у автобусной остановки на улице Бабушкина. Неизвестный, находясь в автомобиле, непристойно вёл себя с 11-летней девочкой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный мужчина совратил девочку-подростка в гостях на Тамбасова.

Фото: Piter.TV