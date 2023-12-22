Пьяный мужчина совратил девочку-подростка в гостях на Тамбасова

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 4 февраля, в полицию поступило сообщение от петербурженки 1985 года рождения. Женщина заявила, что около 23:00 находившийся в гостях в квартире одного из домов по улице Тамбасова 32-летний знакомый заявителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил развратные действия в отношении её 15-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемый был задержан в ночь на 5 февраля в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Как выяснилось, мужчина был ранее судим.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что киберпедофила задержали на Московском вокзале за переписку с 11-летней девочкой.

Фото: Piter.TV