В Петербурге задержали подозреваемого в развращении подростка

Инцидент произошел в июле 2021 года.

В Петербурге задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении подростка. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов матери 13-летнего юноши, 3 июля 2021 года в неустановленное время 33-летний мужчина в подъезде дома по 5-му Предпортовому проезду совершил развратные действия в отношении ее сына.

Подозреваемый был задержан 20 января 2022 года, он помещен в ИВС.

Ранее в Московском районе мигрант несколько раз надругался над 6-летней девочкой.

Фото: Piter.tv