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Мужчина совершил развратные действия в отношении нетрезвой женщины и ребенка на Тимуровской
Сегодня, 9:51
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Мужчина совершил развратные действия в отношении нетрезвой женщины и ребенка на Тимуровской

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении двух и более лиц").

Согласно сообщению "Оперативного прикрытия", днём 17 июня свидетелем было доложено полиции о девушке, находящейся без сознания на детской площадке возле дома номер 10 по Тимуровской улице, неподалёку находилась маленькая девочка, а мужчина производил подозрительные действия.

На месте инцидента сотрудниками правоохранительных органов был задержан 36-летний житель района Новое Девяткино, совершивший противоправные действия сексуального характера в отношении женщины, находившейся в алкогольном опьянении и лежавшей на лавочке.

Пострадавшая женщина была доставлена в Елизаветинскую больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении двух и более лиц"). Из наших источников стало известно, что обвиняемый ранее, около 11 лет назад, привлекался к ответственности за хранение наркотических веществ, наказание ограничилось наложением штрафа.

Ранее полиция задержала подозреваемого в нападении на студента на Подрезова.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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