В Петербурге вынесли приговор подозреваемым в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и сбыте мефедрона

Калининский районный суд Санкт-Петербурга завершил громкое уголовное дело, связанное с преступлениями сексуального характера в отношении несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков, пишет spb.aif.ru.

Согласно материалам следствия, в 2024 году в одном из саунных комплексов и на территории Ленинградской области были совершены серьезные уголовные правонарушения в отношении девушек-подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Как установлено следствием, обвиняемые, действующие как индивидуально, так и в сговоре, вступали в интимные отношения с несовершеннолетними, а также допускали развратные действия Установлено, что одну из жертв, 12-летнюю девочку, дважды изнасиловали. Кроме того, фигурантов обвинили в распространении наркотического вещества мефедрон среди несовершеннолетних поблизости от станции метро "Приморская".

На протяжении судебного процесса обвиняемые пытались доказать добровольность участия жертв, однако суд квалифицировал представленные доказательства и свидетельские показания иначе, опровергнув данную версию.

Обвиняемые были признаны виновными по различным статьям Уголовного кодекса РФ, включая обвинения в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, половую связь с ребенком моложе 14 лет, торговлю наркотическими веществами крупным объемом и привлечение несовершеннолетних к употреблению психоактивных веществ.

Вынесенный приговор весьма строг: один из осужденных отправился отбывать наказание в тюрьму строгого режима на 13 лет, второй получил 12,5 лет заключения.

Дополнительным наказанием стало требование выплаты материальной компенсации морального вреда: первому осужденному предстоит выплатить 2 млн рублей, второму — 1,55 млн рублей.

