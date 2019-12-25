В Любани 61-летний мужчина подозревается в развращении 6-летней девочки

В полицию обратилась мама ребёнка.

В Ленинградской области 61-летний житель города Любань подозревается в совершении развратных действий в отношении шестилетней девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки. Она сообщила, что неизвестный в период с июля по август, находясь в огородничестве в городе Любань, совершил развратные действия в отношении её 6-летней дочери.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 61-летний неработающий житель города Любань. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv