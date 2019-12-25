Петербуржца подозревают в развратных действиях в отношении двух девочек 12-13 лет

Мужчину нашли на Пискаревском проспекте вместе с одной из предполагаемых жертв.

Во время розыска несовершеннолетней был задержан петербуржец, который подозревается в совершении развратных действий в отношении нее. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 7 февраля, у дома 35 по Пискаревскому проспекту в рамках проверки материала о розыске несовершеннолетней была обнаружена Х., 2008 года рождения с 37-летним мужчиной.

В ходе проверки установлено, что петербуржец в неустановленное время, в неустановленном месте совершил развратные действия в отношении 12-летней Х. 13-летней Г.

Изъято: 14 жестких дисков, зубная щетка, постельное белье, 8 CD-дисков, 2 SD-карты, мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ (Развратные действия).

Другого петербуржца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери.

Фото: Piter.tv