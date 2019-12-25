Петербуржца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери

Мужчина был изобличен в данном преступлении.

Петербурженка заявила в полицию на своего мужа, так как подозревает его в сексуальном насилии над дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 4 февраля обратилась женщина, работающая хирургической медицинской сестрой. Она заявила, что ее 45-летний муж в неустановленное время в квартире дома 7к2 по улице Ворошилова с 1 сентября по 1 декабря 2018 года совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери А. 2006 года рождения.

В 21:50 у дома 17 по улице Заводская "по горячим следам" мужчина был задержан и изобличен в вышеуказанном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет), ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

В Ленобласти мужчина насиловал 15-летнюю дочь сожительницы.

Фото: Piter.tv