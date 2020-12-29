Неизвестный совершил развратные действия в отношении 12-летней петербурженки

Инцидент произошел у дома 137 корпус 3 по Ленинскому проспекту.

Петербурженка сообщила в полицию, что неизвестный совершил развратные действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

В полицию женщина обратилась 27 января. Она рассказала, что 6 января около 16:30 у дома 137 корпус 3 по Ленинскому проспекту неизвестный мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении её 12-летней дочери.

Приметы: мужчина на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, славянской внешности, лицо круглое, красное в прыщах. Был одет: шапка черного цвета, черный шарф, куртка черного цвета ниже пояса, черные брюки, черные ботинки.

Ранее в Петербурге пенсионер совершал развратные действия в отношении 13-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv