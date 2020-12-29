В Петербурге пенсионер совершал развратные действия в отношении 13-летнего мальчика

В полицию обратилась приемная мама мальчика.

В Петербурге задержали подозреваемого в совращении малолетнего. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 20 сентября 2020 года обратилась женщина. Она рассказала, что в период с 1 по 30 июля 2020 года неизвестный, находясь на территории Московского района Петербурга, совершал развратные действия, без применения насилия, в отношении ее приемного 13-летнего сына Ф. Уже 25 декабря 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Подозреваемый был задержан 20 января 2021 года по месту фактического жительства, на участке в СНТ "Пулково-1" Московского района Петербурга. Им оказался 69-летний пенсионер.

У дома на Удельном проспекте мужчина попытался изнасиловать 16-летнюю девушку.

Фото: Piter.tv