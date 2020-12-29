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У дома на Удельном проспекте мужчина попытался изнасиловать 16-летнюю девушку
Сегодня, 8:58
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nastya960

У дома на Удельном проспекте мужчина попытался изнасиловать 16-летнюю девушку

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В полицию первым обратился знакомый девочки.

В Петербурге полиция задержала 39-летнего жителя Вологодской области, который подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Через 112 19 января 2021 в 22:31 поступило сообщение от Т., что у дома 2 по Удельному проспекту, неизвестный пристает к его знакомой. В этот же день в 23:30 у дома 16 корпус 2 по улице Елецкой по подозрению в совершении указанного преступления задержан 39-летний мужчина.

Уже 20 января в 12:20 в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. И рассказала, что 19 января у дома 2 по Удельному проспекту неизвестный пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении ее 16-летней дочери.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь сожительницы.

Фото: pixabay

Теги: изнасилование, удельный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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