В Ленобласти мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь сожительницы

В полицию обратилась мама девочки.

Жительница Ленобласти заявила в полицию на своего сожителя, которого подозревает в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 19 января, в полицию обратилась 43-летняя жительница Всеволожского района Ленобласти. Она рассказала, что ее 40-летний сожитель в неустановленном месте, в неустановленное время изнасиловал ее 14-летнюю дочь М. (ведет половую жизнь с 11 лет).

Медицинское освидетельствование несовершеннолетней не проводилось. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый имеет несколько судимостей.

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